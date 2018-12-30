خاص عامر حسين يُجيب لـ في الجول.. لماذا لقاء بيراميدو والأهلي بدون جمهور

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 17:57

كتب : هاني العوضي

اتحاد الكرة

لماذا قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إقامة لقاء بيراميدز والأهلي بدون جمهور؟ سؤال يُجيب عنه عامر حسين رئيس اللجنة.

وقال عامر حسين: "يوجد 4 ملاعب تم تحديدهم منذ بداية الموسم وتم الاتفاق على إقامة المباريات بدون جمهور فيهم".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "ملعب الدفاع الجوي وملعب الكلية الحربية وملعب اتحاد الشرطة وملعب حرس الحدود "الماكس".

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وتابع "تم إخطارنا من قبل الأمن والأمانة العامة للقوات المسلحة بعدم إقامة أي مباراة بحضور جماهيري على تلك الملاعب، منذ بداية الموسم".

وأتم "لا تقام أي مباراة على ملعب الدفاع الجوي بحضور الجماهير وهو ما سيحدث في لقاء بيراميدز والأهلي".

بيراميدز يواجه الأهلي في السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر يناير في ملعب الدفاع الجوي.

وأعلنت لجنة المسابقات في بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، إقامة المباراة بدون حضور جماهيري. (طالع التفاصيل)

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بينما الأهلي في المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

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