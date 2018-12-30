مدافع ليفربول: بهذه العقلية سنتمكن من التتويج بالألقاب

يعتقد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن دخول الفريق كل مباراة بنسبة تركيز تصل إلى 100% ستصل بالفريق لمنصات التتويج قريبا.

فقد عزز رجال يورجن كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

وقال روبرتسون للموقع الرسمي لليفربول عقب اكتساح أرسنال: "نحن نكون رائعين في أنفيلد، لدينا قائمة لاعبين رائعة ومدرب رائع وهو ما يساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف الاسكتلندي "نريد استمرار ما نقوم به الآن لكن جميعنا يعرف فرصة تغيير الوضع بسرعة في الدوري الإنجليزي".

وعن توقع عدم حصول مانشستر سيتي على نقاط مباراتي كريستال بالاس وليستر سيتي، أوضح "نحن لا نقلل من شأنهم ولكن الجميع كان يفكر أن مانشستر سيتي لا يمكن المساس به".

وشدد "علينا التأكد من أنه أمر وارد الحدوث لذلك علينا دخول كل المباريات بتركيز 100% وأعتقد بهذه العقلية سنتمكن من التتويج بالألقاب".

وأضاف "يمكنك رؤية ذلك من المباراة الأخيرة في دوري الأبطال، كان عامًا رائعًا في أنفيلد، أعتقد أن المشجعين استمتعوا بها ونحن كذلك. لكن علينا المضي قدمًا في 2019 لأننا لم نحقق أي لقب في العام الماضي".

وواصل "كنا قريبين للغاية من التتويج بلقب هام في مايو الماضي وبدأنا العام الجاري بشكل رائع لكننا نريد دخول 2019 ونتمكن من التتويج بشيء ما".

ويلتقي ليفربول بمانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب الاتحاد مساء الخميس المقبل في أولى مباريات الريدز في عام 2019.









































اقرأ أيضا

في الجول يشرح – القصة الكاملة لأزمة عمومية المصري.. واستقالة المجلس غير المكتملة

باولو: أضعت سنة ونصف من مشواري.. ولم أفقد الأمل في العودة للمنتخب

تاريخ حسام حسن في مواجهاته الأولى أمام الأهلي

مصدر من الزمالك يعلن عبر في الجول إتمام أولى الصفقات الشتوية.. والتفاصيل المالية

تقرير يوناني: أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا وملاحقته قضائيا

خبر في الجول – جروس اختار بوطيب من بين 20 مهاجما.. والمغربي "مرحب مبدئيا" بـ الزمالك

العين لـ في الجول: انتقال الشحات لـ الأهلي لم يتم بعد.. ولن نجبره على ناد لا يريده