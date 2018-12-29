كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

كاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن يبكي عندما شاهد لقطة ما قبل الهدف الخامس لفريقه في مرمى أرسنال والسبب محمد صلاح.

ليفربول فاز على أرسنال 5-1 في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

محترفنا المصري محمد صلاح سجل وصنع في مواصلة تغريد ليفربول بالصدارة وكان بإمكانه التسجيل من جديد إلا أنه فضل ترك ركلة الجزاء (الهدف الخامس) لـ فيرمينيو.

وقال يورجن كلوب: "عندما رأيت محمد صلاح يُعطي ركلة الجزاء لـ فيرمينيو كنت سأبكي".

وأوضح في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "جميعنا نعلم مدى رغبة صلاح في التسجيل دائما ولكن رغم ذلك ترك الكرة لـ فيرمينيو. كان أمرا رائعا للغاية".

وواصل "لعبنا بشكل جيد للغاية أمام أرسنال. فعلنا ما أردنا القيام به تماما في المباراة".

وتابع "استجابتنا بعد هدف أرسنال الأول كانت رائعة للغاية. حافظنا على هدوئنا واستغلينا الأخطاء وسجلنا. يا لها من عودة".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا نعلم في الشوط الثاني أن الأمور لم تُحسم بعد ورغبنا في السيطرة على الكرة".

وأتم "بشكل عام، الانتصار بنتيجة 5-1 أمام أرسنال يعد أمرا رائعا ولا يحدث كثيرا. أنا سعيد للغاية".

وعزف محمد صلاح ورفاقه سيمفونية استعراضية رائعة وسط جماهيرهم ودمروا أرسنال الذي عوقب بعد تقدمه المبكر في النتيجة.

وعزز رجال المدرب يورجن كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.

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