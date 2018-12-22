كما انفرد في الجول.. أبولون: شيكابالا مستمر حتى نهاية الموسم

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 23:20

كتب : FilGoal

شيكابالا

أصدر أبولون اليوناني بيانا أكد فيه استمرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" حتى نهاية الموسم.

شيكابالا

النادي : أبولون بونتو

أبولون سميرني

شيكابالا الذي أعاره الزمالك للفريق اليوناني حتى نهاية الموسم، ربطته تقارير صحفية بالانتقال إلى الاتحاد السكندري.

وقال بيان النادي اليوناني: "بسبب التقارير المصرية التي تقول إن شيكابالا سيرحل، نود توضيح أنه مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم وهو مرتبط معنا بعقد".

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وأردف "ليس في نيتنا أن نتركه، وسيرتدي قميص فريقنا حتى نهاية الموسم على الأقل".

وكان FilGoal.com قد كشف يوم الثلاثاء الماضي بحسب مصدر مقرب من اللاعب أن "شيكابالا لن يرحل عن صفوف أبولون ولن ينضم للاتحاد في يناير، المفاوضات توقفت تماما". (طالع التفاصيل)

وتابع "شيكابالا كان وافق على اللعب للاتحاد رغم ارتياحه في اليونان وفي أبولون، خاصة وأن علاقته مع حلمي طولان المدير الفني للاتحاد قوية للغاية ولا يمكن أن يرفض طلبا للعب تحت قيادته، وطلب من إدارة الاتحاد التفاهم مع أبولون والزمالك لضمه في يناير".

ثم أضاف "لكن أبولون رفض رحيل شيكابالا في الوقت الحالي وتمسك باستمراره حتى نهاية فترة إعارته خاصة بعد تألقه مؤخرا، خاصة أنه تلقى عروضا أخرى من الإسماعيلي والمصري البورسعيدي وأندية أخرى في اليونان، ولكن أبولون رفض تماما وشيكابالا لن يرحل".

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

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