بالفيديو - تسجيل وصناعة في ملخص لمسات صلاح أمام أرسنال

ليفربول ينتصر على أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، ومحمد صلاح يصنع ويسجل.

الدولي المصري كان بإمكانه التسجيل من جديد إلا أنه فضل ترك ركلة الجزاء (الهدف الخامس) لـ فيرمينيو.

وسجل صلاح في شباك أرسنال من ركلة جزاء ليصل إلى هدفه الـ13 متساويا مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنام في ترتيب هدافي المسابقة.

صلاح كان قد صنع قبلها هدفا لساديو ماني.. المصري الآن ساهم في 20 هدفا للريدز خلال الموسم الجاري. سجل 13 وصنع 7.

وعزف محمد صلاح ورفاقه سيمفونية استعراضية رائعة وسط جماهيرهم ودمروا أرسنال الذي عوقب بعد تقدمه المبكر في النتيجة.

وعزز رجال المدرب يورجن كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.

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