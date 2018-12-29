بالفيديو - تساوى مع أوباميانج وكين.. صلاح يهز شباك أرسنال من ركلة جزاء

المنافسة مشتعلة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدما تعادل هاري كين في عدد الأهداف مع أوباميانج.. محمد صلاح ينضم إليهما.

صلاح يسجل في شباك أرسنال من ركلة جزاء ويصل إلى هدفه الـ13 متساويا مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنام.

ليفربول استقبل المدفعجية على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما النتيجة تشير إلى تقدم الريدز 3-1، استغل صلاح تمريرة من روبيرتو فيرمينو وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن تتم عرقلته من جانب سوكراتيس.. وصافرة الحكم تعلن ركلة جزاء.

الدولي المصري انبرى للركلة وسددها في منتصف المرمى فيما ذهب الحارس بيرند لينو إلى الزاوية اليسرى.

صلاح كان قد صنع قبلها هدفا لساديو ماني.. المصري الآن ساهم في 20 هدفا للريدز خلال الموسم الجاري. سجل 13 وصنع 7.

اقرأ أيضا:

العين لـ في الجول: نملك عرضين مصريين منهما الأهلي لضم الشحات.. ولا نية للاستغناء عنه

بيان رسمي - الأهلي: تقدمنا بعرض لضم حسين الشحات

مدرب بيرنلي منتقدا عدم إيقاف صلاح: قرار غريب ويسمح بالتحايل في كرة القدم

رسميا – مجلس المصري يتراجع عن الاستقالة بعد الاجتماع بمحافظ بورسعيد

رونالدو واثقا: لا أشعر بالتعب

رسميا - الاتحاد السكندري يضم مهاجما نيجيريا