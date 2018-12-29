خاص رسميا - الاتحاد السكندري يضم مهاجما نيجيريا

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 14:03

كتب : هاني العوضي

ديريك أوجبو تشوكا مهاجم الاتحاد السكندري الجديد من الموقع الرسمي

توصل نادي الاتحاد السكندري لاتفاق نهائي لضم ديريك أوجبو تشوكا المهاجم النيجيري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري عن ضم تشوكا بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري، أن اللاعب سيحصل اللاعب على 270 ألف دولار، بواقع 70 ألف دولار للنصف موسم الأول، و100 ألف دولار لكل موسم تالي.

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صاحب الـ28 عاما سبق له اللعب لفرق أم صلال القطري، ولوفين البلجيكي، قبل أن ينضم لفريق كلوب كلوب الروماني موسم 2013/2014 ويشارك معهم في بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب أوجبو لفريق لياونينج وووين الصيني بعد ذلك، قبل أن ينضم لفريق فينفورتيت كوفي الياباني، ومنه إلى فريق ديبيرشني المجري، قبل أن ينضم إلى فريق تاشكينفالي الجورجي عام 2018 حيث كانت آخر محطاته.

كان الاتحاد السكندري قد أعلن في وقت سابق تعاقده أيضا مع أحمد نبيل مانجا لاعب وسط نادي سموحة.

ويستمر الاتحاد السكندري في المنافسة على بطولتي كأس مصر، والبطولة العربية، إذ وصل لربع نهائي البطولتين.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك يوم 5 يناير المقبل.

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