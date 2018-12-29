مدرب بيرنلي منتقدا عدم إيقاف صلاح: قرار غريب ويسمح بالتحايل في كرة القدم

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 16:17

كتب : FilGoal

صلاح يسجل من ركلة جزاء في شباك نيوكاسل

انتقد شين ديتش المدير الفني لفريق بيرنلي قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي بسبب عدم معاقبة محمد صلاح على واقعة مباراة نيوكاسل.

وكان ليفربول قد تغلب على نيوكاسل بأربعة أهداف نظيفة وسط إدعاءات بحصوله على ركلة جزاء عن طريق التحايل على الحكم.

وشدد مدرب بيرنلي أنه صوت وحيد في المعركة ضد التحايل وتمثيل اللاعبين.

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وبرأت لجنة الانضباط محمد صلاح وقررت عدم إيقافه بسبب الاقتناع بصحة ركلة الجزاء.

وقال ديتش: "قرار عدم إيقاف محمد صلاح غريب بلانسبة لي، دون التدخل في معايير الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف "أشعر أنني لوحدي في تلك المعركة، أتمنى أن يكون لوسائل الإعلام دورا في تلك المواقف".

وتابع "صلاح هو مثال جيد، كيف يتم التغاضي عن ذلك؟".

وأتم حديثه "مثل هذه القرارات تسمح للاعبي كرة القدم بالتحايل ضد الحكام".

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