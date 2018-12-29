رونالدو واثقا: لا أشعر بالتعب

رغم أنه شارك في كل مباريات يوفنتوس بالدور الأول للدوري الإيطالي إلا أن النجم كريستيانو رونالدو لا يزال يتمتع بلياقة بدنية طيبة مع انتصاف الموسم.

وسأل مراسل بي إن سبورتس قائد البرتغال بعد فوز يوفنتوس على سامبدوريا "رونالدو، لقد شاركت في كل مباريات الفريق بالموسم الحالي، هل تعبت؟" ليرد رونالدو بثقة وحزم "لا".

وسجل رونالدو هدفين ليقود فريق السيدة العجوز للفوز على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وعزز يوفنتوس تصدره للدوري بينما ارتقى رونالدو لصدارة ترتيب الهدافين بعدما سجل 14 هدفا في البطولة.

ولعب رونالدو البالغ عمره 33 عاما أساسيا في كل مباريات يوفنتوس بالدوري عدا لقاء الجولة الماضية الذي تعادل فيه الفريق أمام مضيفه أتالانتا، شارك في تلك المباراة لمدة 25 دقيقة فقط.

ويحصل رونالدو ورفاقه على راحة مدتها أسبوعين قبل استئناف المباريات في إيطاليا.

واللقاء المقبل ليوفنتوس في 13 يناير أمام بولونيا في الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا.