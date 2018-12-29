المحمدي يسجل بمرماه في ليلة تعادلات المصريين بالـ"تشامبيونشيب".. وحجازي يغيب

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 19:22

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - ليدز يونايتد

الثلاثي المحترف في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" لم يعرف سوى طعم التعادل في مباريات الجولة 25 من المسابقة.

سام مرسي

النادي : ويجان

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

أحمد المحمدي شارك رفقة أستون فيلا في التعادل بهدف لمثله مع بريستون نورث إند. وهدف أصحاب الأرض سجله المصري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 61 بعدما تقدم فريقه عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 45.

الفيلانز وصلوا إلى 37 نقطة في المركز التاسع.

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وفي مباراة أخرى شارك سام مرسي قائد ويجان في التعادل بهدفين لمثلهما مع سوانزي سيتي.

لاعب المنتخب الوطني الذي جدد تعاقده قبل أيام حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90.

ويجان أصبح رصيده 26 نقطة في المركز الـ19 بجدول المسابقة الذي يضم 24 فريقا.

ونتيجة التعادل نفسها حضرت في لقاء وست بروميتش مع شيفيلد وينزداي إذ انتهت 1-1 في لقاء غاب عنه مدافعنا أحمد حجازي.

وست بروميتش وصلوا للنقطة 46 في المركز الثالث خلف كلا من ليدز يونايتد ونوريتش سيتي.

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