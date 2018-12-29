بالفيديو - ولفرهامبتون ينتفض ويجبر توتنام على التعثر بثلاثية.. وإثارة الثواني الأخيرة في باقي المباريات

كانوا متأخرين بهدف نظيف والبعض ظن أن توتنام سيواصل السير بخطى ثابتة، ولكن انتفاضة من ثلاثة أهداف أوقفت الديوك.

ولفرهامبتون ينتفض وينتصر على مضيفه توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت لصالح أصحاب الأرض. هاري كين أطلق تسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 22.

انتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، ولكن في الشوط الثاني كان للضيوف كلمة أخرى.. وثلاثة أهداف أتت في أقل من 15 دقيقة.

ويلي بول أدرك التعادل للذئاب في الدقيقة 72 من رأسية إثر ضربة ركنية، ومع الدقيقة 83 كان راؤول خيمينيز يسجل هدف التقدم من تسديدة فشل الحارس هوجو لوريس في التعامل معها.

ولكن الانتفاضة القوية لم تتوقف عند هذا الحد، وهدف ثالث سجله هيلدر كوستا من هجمة مرتدة سريعة ليكتب الانتصار لفريقه ويجبر توتنام على التعثر وإمكانية فقدان الصدارة.

رصيد توتنام توقف عند 45 نقطة في المركز الثاني الذي أصبح معرضا لفقدانه حال انتصار مانشستر سيتي على ساوثامبتون يوم الأحد.

أما ولفرهامبتون فارتفع رصيده إلى 29 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع.

وفي باقي المباريات كانت الدقائق الأخيرة تشهد إثارة كبيرة. كارديف أسقط ليستر سيتي في الثواني الأخيرة وهو ما فعله فولام أمام هدرسفيلد.

ليستر أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75 عن طريق جيمس ماديسون، قبل أن يسجل فيكتور كامارسا هدف الفوز في الدقيقة 91.

السيناريو نفسه تكرر في مواجهة فولام وهدرسفيلد تاون عندما سجل ألكساندر ميتروفيتش هدف الفوز للفريق اللندني بالدقيقة 92.

وأجبر واتفورد نظيره نيوكاسل على التعادل معه بهدف لمثله. المكابيث تقدموا أولا عن طريق سالمون روندو من رأسية بالدقيقة 29 قبل أن يتعادل عبد الله دوكوري في الدقيقة 82.

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