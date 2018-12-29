عارضة الداخلية تحرم ناصر ماهر من أحد أجمل أهداف الدوري

حرمت عارضة الداخلية صانع ألعاب الأهلي ناصر ماهر من واحد من أجمل أهداف الدوري المصري.

الأهلي متعادل سلبيا مع الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 6 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 38 جاءت أخطر فرص الأحمر، كرة عرضية ردها رشاد فاروق إلى خارج منطقة الجزاء.

واستلم ناصر الكرة وسددها ولكن عارضة محمد صبحي ردت التسديدة الرائعة.

ولم يسجل ماهر مع الأهلي محليا من قبل، ولكنه سجل إفريقيا في شباك جيما آبا جيفار الإثيوبي.

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