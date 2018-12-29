عارضة الداخلية تحرم ناصر ماهر من أحد أجمل أهداف الدوري

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 18:49

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - النجوم

حرمت عارضة الداخلية صانع ألعاب الأهلي ناصر ماهر من واحد من أجمل أهداف الدوري المصري.

الأهلي متعادل سلبيا مع الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 6 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 38 جاءت أخطر فرص الأحمر، كرة عرضية ردها رشاد فاروق إلى خارج منطقة الجزاء.

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واستلم ناصر الكرة وسددها ولكن عارضة محمد صبحي ردت التسديدة الرائعة.

ولم يسجل ماهر مع الأهلي محليا من قبل، ولكنه سجل إفريقيا في شباك جيما آبا جيفار الإثيوبي.

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