التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول.. إيوبي وأوباميانج يقودان أرسنال والنني دكة

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول وأوناي إيمري مدرب أرسنال تشكيل الفريقين ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محترفنا المصري محمد صلاح حل أساسيا في تشكيل الريدز غلى جوار ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، فيما يجلس المصري الآخر محمد النني على مقاعد بدلاء المدفعجية.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكساندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، جيردان شاكيري.

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

فيما جاء تشكيل النادي اللندني كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ستيفان ليشتشتاينر، سوكراتيس، لوران كوسيلني.

الوسط: أينسلي ميتلاند، لوكاس توريرا، أرون رامسي، جرانيت جاكا، سياد كولاسيناك.

الهجوم: أليكس إيوبي، بيير إيمريك أوباميانج.

ويحتل ليفربول صدارة المسابقة برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد أرسنال بالمركز الخامس برصيد 38 نقطة.

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