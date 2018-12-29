التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول.. إيوبي وأوباميانج يقودان أرسنال والنني دكة
السبت، 29 ديسمبر 2018 - 18:32
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول وأوناي إيمري مدرب أرسنال تشكيل الفريقين ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد النني
النادي : أرسنال
محمد صلاح
النادي : ليفربول
محترفنا المصري محمد صلاح حل أساسيا في تشكيل الريدز غلى جوار ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، فيما يجلس المصري الآخر محمد النني على مقاعد بدلاء المدفعجية.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي.
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ألكساندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.
الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، جيردان شاكيري.
الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.
🔴 Here's how we line-up to face @Arsenal...#LIVARS— Liverpool FC (@LFC) December 29, 2018
فيما جاء تشكيل النادي اللندني كالآتي.
حراسة المرمى: بيرند لينو.
الدفاع: ستيفان ليشتشتاينر، سوكراتيس، لوران كوسيلني.
الوسط: أينسلي ميتلاند، لوكاس توريرا، أرون رامسي، جرانيت جاكا، سياد كولاسيناك.
الهجوم: أليكس إيوبي، بيير إيمريك أوباميانج.
🔜 #LIVARS
Here’s how we line up for tonight’s @premierleague game 👇 pic.twitter.com/B3dEv9y9pX— Arsenal FC (@Arsenal) December 29, 2018
ويحتل ليفربول صدارة المسابقة برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد أرسنال بالمركز الخامس برصيد 38 نقطة.
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