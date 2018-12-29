بالفيديو – جيرارد يهزم رودجرز.. رينجرز ينتصر على سيلتك لأول مرة من 2012 ويشعل الدوري

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 16:43

كتب : FilGoal

ستيفين جيرارد يحتفل بهدف رينجرز في سيلتيك

ربما نكون على موعد مع بداية مدرب جديد في عالم كرة القدم كما كان لاعبا. ستيفين جيرارد تفوق على مدربه براندان رودجرز في كلاسيكو اسكتلندا وأشعل الدوري.

فاز رينجرز على سيلتيك بهدف مقابل لا شيء لأول مرة منذ 25 مارس 2012، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الأسكتلندي.

وسجل ريان جاك هدف رينجرز الوحيد في الدقيقة الـ30. بعد مراوغة رائعة من ريان كينت وتمريرة، قابلها جاك بتصويبة غالطت كريج جوردان حارس سيلتيك وسكنت الشباك.

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الفوز هو الأول لرينجرز على حساب سيتليك منذ آخر فوز في 25 مارس 2012 من موسم 2011/2012، حين فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع رينجرز رصيده بهذا الفوز إلى 42 نقطة في المركز الثاني، وبالتساوي مع سيلتيك بنفس الرصيد، لكن بمباراة أقل لسيلتيك.

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