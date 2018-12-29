مران الزمالك – إشادة خاصة من جروس لـ محمد عبد السلام.. وانتظام أحداد وغياب جمعة

قدم كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، إشادة خاصة لمحمد عبد السلام مدافع الفريق على مستواه أمام بتروجيت.

الزمالك فاز على بتروجيت مساء أمس الجمعة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وأدى لاعبو الزمالك مرانهم الصباحي اليوم السبت، استعدادا لموادجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وخلال المران، عقد جروس جلسة خاصة مع اللاعبين، حفزهم فيها على مواصلة الانتصارات، وأشاد بأداء اللاعبين، والروح القتالية العالية لهم، وإصرارهم على تحقيق الفوز .

وأشاد جروس بمحمد عبد السلام مدافع الفريق، ومستواه المميز فى مباراة بتروجيت، وتنفيذه للتعليمات، وطلب منه مواصله الحفاظ على مستواه، وأخبره أنه ينتظر منه الكثير لتقديمه خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه من الوجوه الشابة المميزة.

من جهة أخرى، انتظم حميد أحداد مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي.

وعاد اللاعب للتدريبات عقب تعافيه وتجهيزه بشكل كامل من الإجهاد الذي كان يعاني منه في وقت سابق.

وعلى جانب آخر يواصل حمدي النقاز وإبراهيم حسن البرنامج الموضوع لهما من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة.

وأخيرا، غاب عبد الله جمعة لاعب الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني، وذلك بعدما سافر إلى لبلدته جنوب سيناء لتقديم واجب العزاء.

وفي نفس الإطار حصل محمود حمدي "الونش" علي راحة من المران بإذن من الجهاز الفني، كذلك الثنائي عمر صلاح ومحمود حسن بسبب المشاركه مع فريق الشباب بالنادي مواليد 97.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 يناير المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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