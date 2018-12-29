خاص خبر في الجول – الملعب التونسي يرفض عرضا من المصري لشراء مدافعه

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 13:42

كتب : أحمد شوقي

جاسر الخميري مدافع الملعب التونسي

حاول النادي المصري ضم مدافع فريق الملعب التونسي، لكن الفريق التونسي رفض العرض لضعف المقابل المادي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الملعب التونسي، أن النادي المصري تقدم بعرض رسمي لضم جاسر الخميري مدافع نادي الملعب التونسي.

وقال المصدر الذي –فضل عدم ذكر اسمه- أن ناديه رفض العرض المقدم من المصري بسبب ضعف المقابل المادي.

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جاسر الخميري يلعب في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وشارك الخميري هذا الموسم في 6 مباريات مع فريق الملعب التونسي في بطولة الدوري التونسي.

وسبق لجاسر الخميري الانضمام للمنتخب التونسي لأول مرة في مسيرته خلال تجمع شهر نوفمبر الماضي، لكنه لم يشارك دوليا حتى الآن.

يذكر أن المصري لم يضم أي لاعب حتى الآن لفترة الانتقالات الشتوية شهر يناير المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء غد الأحد، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

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