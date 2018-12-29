مواعيد مباريات اليوم السبت 29-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي وقمة ليفربول ضد أرسنال

دوري مصري وإنجليزي وإيطالي وسعودي.. أهلا بكم في السبت الكروي الممتاز.

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الأهلي يواجه الداخلية على ملعب بتروسبورت في السادسة مساءً في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في الدوري المصري على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

في إنجلترا، تنطلق الجولة الـ 20 بإقامة 5 مباريات في الخامسة مساءً.

برايتون يواجه إيفرتون على بي إن سبورتس 1. توتنام يستضيف وولفرهامبتون على بي إن سبورتس 2. ليستر سيتي يواجه كارديف على بي إن سبورتس 3 في أبرز مواجهات الخامسة.

قمة يوم السبت ستجمع ليفربول مع أرسنال في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2. لقاء من المنتظر أن يشهد تواجد الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

في إيطاليا، يبدأ يوفنتوس الجولة الـ 19 بمواجهة سامبدوريا في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

ويلعب روما ضد بارما على ملعب الأخير في الرابعة عصرا، ويختتم ميلان مباريات اليوم السبت في إيطاليا بمواجهة سبال في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري السعودي، يلعب اتحاد جدة أمام الاتفاق الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري حسين السيد في الرابعة والنصف عصرا على قناة دوري بلس والسعودية الرياضية.

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