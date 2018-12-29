قسنطينة الجزائري عن الوقوع مع الإسماعيلي: مجموعتنا هي الأكثر إثارة

وصف طارق عرامة رئيس نادي قسنطينة الجزائري مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا بـ"الأكثر إثارة".

الإسماعيلي وقع في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والإفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وقال رئيس النادي الجزائري: "مواجهات المجموعة ستكون صعبة للغاية بكل تأكيد".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "ولكن المجموعة الثالثة ستكون الأكثر إثارة من الجميع".

وأوضح "هي مجموعة تضم 3 فرق من شمال إفريقيا ولذلك المباريات ستكون حماسية ومثيرة وستكون كل مباراة وكأنها بطولة خاصة".

وتابع "حظوظ كل الفرق متساوية في المجموعة للوصول للدور المقبل".

ويبدأ الإسماعيلي مشواره في دور المجموعات خارج أرضه أمام مازيمبي أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

وفي الجولة الثانية يستضيف الإسماعيلي على ملعبه نظيره الإفريقي التونسي قبل أن يختتم الدور الأول من المجموعات على ملعبه أيضا أمام نادي قسنطينة الجزائري.

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