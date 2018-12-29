بالفيديو - لاعب الوحدة يتعرض لثلاثة كسور في الوجه ويفقد أحد أسنانه

أعلن نادي الوحدة عن إصابة لاعبه علي النمر بكسور في الوجه والأسنان، وذلك بعد خروجه محمولا على محفة خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري السعودي.

الوحدة خطف فوزا قاتلا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليحقق أحمد حسام ميدو فوزه الأول في مباراته الثانية –والأخيرة- مع فريق مكة المكرمة، بالجولة 15 من المسابقة.

ورغم هذا الانتصار المهم، إلا أن النمر عاش أوقاتا صعبة بمغادرته الملعب مصابا في الدقيقة 62، إثر تدخُل عنيف بالمرفق من باولو دياز مدافع الأهلي.

دياز تحصل على بطاقة صفراء، والنمر اضطر إلى مغادرة الملعب صوب المستشفى في عربة إسعاف.

ليعلن نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إصابة النمر بثلاثة كسور في الوجه، وكسر في أحد أسنانه، مع نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في جدة.

المباراة الدرامية لم تقتصر على إصارة النمر الشديدة وهدف الوحدة المتأخر، بل امتدت إلى المقصورة وشهدت سقوط حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة مغشيا عليه بعد هدف الانتصار، قبل أن يعلن النادي لاحقا عن خروجه سالما من المستشفى. (طالع التفاصيل)

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