سهم الزمالك "النافذ" يصيب الضحية الثامنة على التوالي في الدوري

واصل الزمالك عروضه القوية في الدوري المصري الممتاز محققا فوزه الثامن على التوالي بتغلبه يوم الجمعة على ضيفه بتروجيت بهدفين دون رد في الجولة 18 للبطولة.

ورفع الفارس الأبيض متصدر الدوري رصيده إلى 38 نقطة مبتعدا بثماني نقاط عن الوصيف بيراميدز، بينما استمر بتروجيت في المركز 17 ورصيده 15 نقطة.

وتفوق الزمالك على مدربه السابق مؤمن سليمان الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي في البطولة.

وافتقد الزمالك لمدافعيه الأساسيين محمود حمدي (الونش) ومحمود علاء بسبب الإصابة والإيقاف على الترتيب لكن البديلين محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام قدما مستوى طيبا في ملعب بتروسبورت.

وركز الزمالك هجومه على الجبهة اليسرى مستغلا الانطلاقات السريعة المميزة لعبد الله جمعة وفي المقابل حاول بتروجيت عن طريق مهاجمه محمد سالم الذي أهدر هدفا في الدقيقة 18 إثر انفراده بالمرمى قبل أن يبعد الحارس محمود جنش الكرة.

واستلم يوسف أوباما الكرة في مكان قريب من منطقة جزاء بتروجيت ليمررها طولية بينية إلى محمود كهربا الذي انفرد بالمرمى ولعب الكرة من فوق الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 24.

وسنحت الفرصة لكهربا لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 41 لكنه سدد الكرة بجوار القائم رغم تسلمها في مكان قريب جدا من مرمى بتروجيت.

واحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء جدلية لصالح مصطفى فتحي وتقدم فرجاني ساسي لتسديد الكرة مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وحافظ الزمالك دون معاناة على تقدمه ليخرج من المباراة مظفرا بالنقاط الثلاث.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد في 5 يناير ثم يتجه بعد أيام إلى المغرب لمواجهة اتحاد طنجة في لقاء الذهاب من دور الـ32 مكرر للكونفدرالية في 13 يناير.

بينما يلعب بتروجيت أمام فريق إنبي يوم الخميس في الدور ربع النهائي لكأس مصر.

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