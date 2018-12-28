قرعة إفريقيا – الأهلي مع فيتا كلوب.. والإسماعيلي في مجموعة نارية

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة فيتا كلوب وصيف الكونفدرالية، بينما جاء فريق الإسماعيلي في مجموعة نارية بتواجد الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونجولي.

وأقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي (الكاف) في مصر.

الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو.

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة فيتا كلوب أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

الإسماعيلي وقع في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والإفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري.

المباراة الأولى للإسماعيلي في دور المجموعات ستكون أمام مازيمبي.

وفيما يلي مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا..

الجولة الأولى:

11-12-13 يناير 2019

الجولة الثانية:

18-19-20 يناير 2019

الجولة الثالثة:

1-2 فبراير 2019.

الجولة الرابعة:

12-13 فبراير 2019.

الجولة الخامسة:

8-9 مارس 2019.

الجولة السادسة:

15-16 مارس 2019.

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