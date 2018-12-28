قرعة إفريقيا – الأهلي مع فيتا كلوب.. والإسماعيلي في مجموعة نارية

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 19:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة فيتا كلوب وصيف الكونفدرالية، بينما جاء فريق الإسماعيلي في مجموعة نارية بتواجد الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونجولي.

وأقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي (الكاف) في مصر.

الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو.

أخبار متعلقة

سجل مميز لـ الزمالك ضد الفرق المغربية.. التتويج بـ3 بطولات وتفوق كبير قرعة الكونفدرالية – قمة مصرية مغربية.. الزمالك يواجه اتحاد طنجة قائمة الأهلي – غياب كوليبالي ووليد سليمان.. عودة فتحي ومعلول أمام الداخلية حوار في الجول – نادر شوقي يكشف القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي.. والعروض الأوروبية

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة فيتا كلوب أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

الإسماعيلي وقع في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والإفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري.

المباراة الأولى للإسماعيلي في دور المجموعات ستكون أمام مازيمبي.

وفيما يلي مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا..

الجولة الأولى:

11-12-13 يناير 2019

الجولة الثانية:

18-19-20 يناير 2019

الجولة الثالثة:

1-2 فبراير 2019.

الجولة الرابعة:

12-13 فبراير 2019.

الجولة الخامسة:

8-9 مارس 2019.

الجولة السادسة:

15-16 مارس 2019.

طالع أيضا

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الشحات يودع كأس الخليج العربي

وكيل رمضان صبحي يكشف القصة الكاملة لعودة اللاعب إلى الأهلي

إيمري: فكرت في ضم صلاح لسان جيرمان

كوليبالي: سأرحل عن الأهلي

رمضان صبحي: عدت لمساعدة فريق طفولتي

في إفريقيا الأهلي الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم السبت 29-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي وقمة ليفربول ضد أرسنال 2 ساعة | مصر
قسنطينة الجزائري عن الوقوع مع الإسماعيلي: مجموعتنا هي الأكثر إثارة 3 ساعة | مصر
أمين عمر يدير لقاء للأهلي لأول مرة في الموسم 3 ساعة | مصر
بالفيديو - لاعب الوحدة يتعرض لثلاثة كسور في الوجه ويفقد أحد أسنانه 3 ساعة | السعودية
استقالة مجلس إدارة المصري بالكامل 3 ساعة | مصر
الإفريقي عن الوقوع مع الإسماعيلي: جميع الحظوظ متساوية.. توقعت ذلك 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك