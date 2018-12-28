خاص مدرب فيتا كلوب لـ في الجول: فريقي مثل الأهلي يلعب على الانتصار دائما.. نحترمهم ولكن

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 21:28

كتب : ماهر جنينة

الرجاء - فيتا كلوب

تحدث فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي وصيف الكونفدرالية الموسم الماضي عن وقوعه في نفس المجموعة مع الأهلي، مشيرا إلى "أحترم للغاية الكرة المصرية".

الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو.(تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وتحدث FilGoal.com مع إيبينجي عن وقوعه مع الأهلي، ليقول: "فريقي مثل الأهلي. نحن نلعب دائما من أجل الانتصار".

أخبار متعلقة

الأهلي ضد منافسيه في إفريقيا.. خصمان مجهولان وتفوق على مواطنيهم وذكرى للخطيب تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الإسماعيلي في إفريقيا تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في إفريقيا.. بداية نارية عبد الحفيظ: لن أعد بشيء.. وعلى الأهلي الحذر من تطور إفريقيا قرعة إفريقيا – الأهلي مع فيتا كلوب.. والإسماعيلي في مجموعة نارية

وأضاف "الأهلي هو أكبر فريق في إفريقيا ونحن نحترمه للغاية".

وأردف "ولكننا سنلعب للوصول للدور المقبل. نحن فريق جيد أيضا ونسعى للوصول لربع النهائي".

وواصل "نحن 4 فرق في المجموعة ولذلك كل المباريات مهمة. سنحاول حصد النقاط من كل المباريات التي سنلعبها".

وكشف "أنا دائما أحترم الكرة المصرية. واجهت الزمالك من قبل وكذلك لعبت ضد المصري الموسم الماضي. الكرة المصرية هي الأفضل في إفريقيا".

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات على ملعبه بمواجهة فيتا كلوب أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

طالع أيضا

سجل مميز للزمالك أمام المغاربة

خصمان مجهولان للأهلي في إفريقيا

تعرف على ترتيب مباريات الإسماعيلي في دوري الأبطال

عبد الحفيظ بعد قرعة دوري الأبطال: لا نعد بشيء

تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في دوري الأبطال

ميدو يقهر فريق السعيد وعبد الشافي في الوقت القاتل

في إفريقيا الأهلي فيتا كلوب

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم السبت 29-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي وقمة ليفربول ضد أرسنال 2 ساعة | مصر
قسنطينة الجزائري عن الوقوع مع الإسماعيلي: مجموعتنا هي الأكثر إثارة 2 ساعة | مصر
أمين عمر يدير لقاء للأهلي لأول مرة في الموسم 3 ساعة | مصر
بالفيديو - لاعب الوحدة يتعرض لثلاثة كسور في الوجه ويفقد أحد أسنانه 3 ساعة | السعودية
استقالة مجلس إدارة المصري بالكامل 3 ساعة | مصر
الإفريقي عن الوقوع مع الإسماعيلي: جميع الحظوظ متساوية.. توقعت ذلك 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك