تحدث فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي وصيف الكونفدرالية الموسم الماضي عن وقوعه في نفس المجموعة مع الأهلي، مشيرا إلى "أحترم للغاية الكرة المصرية".

الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو.(تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وتحدث FilGoal.com مع إيبينجي عن وقوعه مع الأهلي، ليقول: "فريقي مثل الأهلي. نحن نلعب دائما من أجل الانتصار".

وأضاف "الأهلي هو أكبر فريق في إفريقيا ونحن نحترمه للغاية".

وأردف "ولكننا سنلعب للوصول للدور المقبل. نحن فريق جيد أيضا ونسعى للوصول لربع النهائي".

وواصل "نحن 4 فرق في المجموعة ولذلك كل المباريات مهمة. سنحاول حصد النقاط من كل المباريات التي سنلعبها".

وكشف "أنا دائما أحترم الكرة المصرية. واجهت الزمالك من قبل وكذلك لعبت ضد المصري الموسم الماضي. الكرة المصرية هي الأفضل في إفريقيا".

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات على ملعبه بمواجهة فيتا كلوب أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

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