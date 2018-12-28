بالفيديو - هدف الوحدة القاتل يُسقط رئيس النادي مغشيا عليه.. "وحالته الصحية جيدة"

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 21:42

كتب : FilGoal

سقوط رئيس نادي الوحدة مغشيا عليه

قاسية كرة القدم عندما تصدمك بهدف يتسبب في خسارة فريقك، وأكثر قسوة ربما عندما تفاجئك بهدف قاتل يخطف انتصارا ثمينا لمعشوقك.. حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي اختبر التجربة الثانية.

الوحدة الذي تعرّض لثلاثة هزائم متتالية في الدوري السعودي، حقق فوزا قاتلا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع على حساب الأهلي، وخيمي لم يحتمل من فرط الفرحة، ليسقط مغشيا عليه في المقصورة أثناء احتفاله بهدف الانتصار.

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خيمي (46 عاما) لعب لسنوات طويلة خلال مسيرته الكروية بقميص الوحدة، قبل أن يتولى رئاسته في شهر أبريل الماضي قبل انطلاق الموسم الحالي.

رئيس النادي لم يكن الفرد الوحيد الذي اضطر إلى مغادرة الملعب صوب المستشفى مباشرة، بل علي النمر لاعب الوحدة خرج بدوره من المباراة بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس.

النادي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بعد المباراة، مستجدات حالة خيمي والنمر:

"جماهيرنا العزيزة .. إن شاء الله خير سيتم موافاتكم بالحالة الصحية لرئيس النادي الكابتن حاتم خيمي واللاعب علي النمر بعد انتهاء الإجراءات الطبية لهما بعد نقلهما للمستشفي علماً بأن حالتيهما الصحية جيدة ولله الحمد ."

قبل أن ينشر النادي تغريدة جديدة بعد أقل من ساعة، يعلن خلالها عن سلامة صحة خيمي:

"جماهيرنا الحبيبة.. ولله الحمد تجاوز الكابتن حاتم خيمي رئيس النادي العارض الصحي الذي تعرض له نهاية اللقاء وهو الآن بصحة جيدة وسيغادر المستشفى خلال الساعات القادمة."

وقبل دقائق قليلة، نشر حساب النادي صورة رئيسه حاتم خيمي أثناء مغادرته المستشفى مع تعليق:

"الآن : يغادر الكابتن حاتم خيمي رئيس النادي المستشفى بعد الاطمئنان عليه. الحمدلله على السلامة".

المصري محمد عواد حارس مرمى الوحدة، وعندما سُئل بعد اللقاء عن سقوط رئيس النادي مغشيا عليه، علّق قائلا: "هو مشجع قبل أن يكون رئيس نادٍ".

ورفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، خلف الأهلي الخامس صاحب نفس الرصيد.

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