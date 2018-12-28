قرعة الكونفدرالية – قمة مصرية مغربية.. الزمالك يواجه اتحاد طنجة

أسفرت قرعة الكونفدرالية عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة نادي اتحاد طنجة المغربي.

وأقيمت قرعة الكونفدرالية وقرعة دوري أبطال إفريقيا في مقر الاتحاد الإفريقي (الكاف) في مصر.

ويلعب الزمالك خارج أرضه أولا أمام اتحاد طنجة في المغرب قبل أن يستضيفه على ملعبه ووسط جماهيره.

ويقام الذهاب أحدى أيام 11-12-13 يناير بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 18-19-20 من نفس الشهر.

اتحاد طنجة بطل الدوري المغربي الموسم الماضي ودع دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

خسر في الجزائر 2-0 وانتصر في المغرب 1-0 ليودع دوري الأبطال ويتجه للكونفدرالية.

ويحتل اتحاد طنجة المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

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