الإفريقي عن الوقوع مع الإسماعيلي: جميع الحظوظ متساوية.. توقعت ذلك

تحدث مجدي خليفي نائب رئيس نادي الإفريقي التونسي عن وقوعه مع الإسماعيلي في مجموعة واحدة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى "كل الحظوظ متساوية".

الإسماعيلي وقع في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والإفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وقال نائب رئيس الإفريقي: "لا يمكن ترشيح فريق عن آخر في المجموعة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الإسماعيلي "الحظوظ متساوية لدى جميع الفرق للوصول للدور المقبل من البطولة".

وواصل "توقعت الوقوع مع الإسماعيلي في نفس المجموعة قبل بداية القرعة. كل الفرق قوية وتمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي والإفريقي".

ويبدأ الإسماعيلي مشواره في دور المجموعات خارج أرضه أمام مازيمبي أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

وفي الجولة الثانية يستضيف الإسماعيلي على ملعبه نظيره الإفريقي التونسي قبل أن يختتم الدور الأول من المجموعات على ملعبه أيضا أمام نادي قسنطينة الجزائري.

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