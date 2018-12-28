صحفي بي بي سي: أوزيل خارج لقاء ليفربول بسبب الإصابة

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 23:17

كتب : FilGoal

أوزيل - رسوم شروق عز

غاب ميسوت أوزيل نجم أرسنال عن بعثة فريقه التي وصلت إلى مدينة ميرسيسايد استعدادا لمواجهة ليفربول.

قمة إنجليزية نارية منتظرة تجمع بين ليفربول وأرسنال يوم السبت في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

صحيفة ديلي ميل كشفت عدم وجود أوزيل مع بعثة أرسنال التي وصلت ميرسياسيد مساء يوم الجمعة، قبل أن يؤكد الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين غياب اللاعب.

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وكتب أورنستين مراسل هيئة الإذاعة البريطانية BBC على حسابه الشخصي على (تويتر): "أوزيل لن يلعب مواجهة ليفربول".

وأضاف "أوزيل تدرب بشكل طبيعي يوم الجمعة قبل أن يشعر بآلام في الركبة".

وواصل "آلام الركبة تسببت في إبعاد أوزيل من قائمة أرسنال وسيغيب أمام ليفربول".

مستقبل أوزيل أصبح في محل شك في الفترة الأخيرة نظرا لعدم اعتماد أوناي إيمري على اللاعب الألماني، ولكن المدرب أكد أكثر من مرة استمرار ميسوت في الفريق.

ولعب أوزيل 16 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل أرسنال المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

بينما ليفربول يغرد في صدارة الدوري بـ 51 نقطة مبتعدا عن الوصيف توتنام بـ 6 نقاط وعن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي بـ 7 نقاط.

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