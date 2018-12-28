مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: صعوبة المجموعة؟ نركز فقط على الوصول لربع النهائي

تحدث أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن وقوع فريقه في المجموعة الثالثة النارية في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى "كل المجموعات صعبة".

الإسماعيلي وقع في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والإفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وقال قناوي: "كل المجموعات صعبة. لا يوجد أي فريق ضعيف في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هدفنا هو الوصول للدور المقبل من البطولة ومن أجل ذلك يجب علينا الانتصار في الثلاث مباريات على ملعبنا وتحقيق نتائج إيجابية قدر المستطاع خارج ملعبنا".

وواصل "نفكر فقط في الصعود. هذا ما يجب أن يسبق تفكيرنا في صعوبة أو سهولة المجموعة".

وكرر "كل فرق دوري الأبطال قوية لأن كل الفرق تُوجت بلقب الدوري أو جاءت في المركز الثاني ولذلك الكل في نفس القوة".

ويبدأ الإسماعيلي مشواره في دور المجموعات خارج أرضه أمام مازيمبي أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

وفي الجولة الثانية يستضيف الإسماعيلي على ملعبه نظيره الإفريقي التونسي قبل أن يختتم الدور الأول من المجموعات على ملعبه أيضا أمام نادي قسنطينة الجزائري.

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