تحدث محمد زرواطي رئيس نادي شبيبة الساورة الجزائري عن الوقوع مع الأهلي في نفس المجموعة في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو.(تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وتحدث FilGoal.com مع رئيس نادي شبيبة الساورة عن وقوعه مع الأهلي، ليقول: "مجموعتنا صعبة للعاية بكل تأكيد ولكننا سنحاول الوصول للدور المقبل من البطولة".

وأضاف "شبيبة الساورة حديث النشأة، منذ 10 سنوات فقط، ولكننا لسنا فريقا صغيرا. سترون ما سنفعله في البطولة".

وواصل "اللعب أمام الأهلي يسعدنا وننتظر بشغف القدوم إلى مصر واللعب هناك وسنستقبل الأهلي بكل ترحاب".

وأكمل حديثه قائلا: "نعرف أن الأهلي أحد أكبر فرق القارة وأنجحها على الإطلاق. ولكننا لا نخاف. نحترم الأهلي ولكن لا نخشى أي شيء".

وتابع "في العام الماضي اعتبر الكثيرون أن ما حققناه في الدوري الجزائري مفاجأة، لكنني كنت واثقا من قدراتنا".

وأتم "سيرى الجميع هذا العام ما يمكننا القيام به من مفاجآت حقيقة".

ونافس شبيبة الساورة على الدوري الجزائري الموسم الماضي قبل أن يخسر اللقب لصالح الرياضي القسنطيني ويحصد المركز الثاني برصيد 54 بفارق 3 نقاط عن المتوج باللقب.

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات على ملعبه بمواجهة فيتا كلوب أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

بينما يلعب شبيبة الساورة ضد سيمبا التنزاني خارج أرضه.

وفي الجولة الثانية يسافر الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة أحد أيام 18-19-20 من يناير 2019.

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