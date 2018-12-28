الإسماعيلي أمام منافسيه في إفريقيا.. لقب تاريخي وبشرة خير

وقع الإسماعيلي في مجموعة نارية في دوري أبطال إفريقيا إلا أنه ربما عليه أن يتفاءل من ذلك.

وأقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي (الكاف) في مصر.

الإسماعيلي وقع في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والإفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

ولعب الإسماعيلي مرة واحدة فقط أمام مازيمبي وكانت تلك المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عان 1969.

وقتها تعادل الإسماعيلي خارج أرضه 2-2 قبل أن يفوز 3-1 في مصر ويتوج بأول ألقابه الإفريقية ويصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا.

ليس مازيمبي فقط هو المنافس الذي واجه الإسماعيلي من قبل، بل الإفريقي التونسي أيضا.

الإسماعيلي لعب ضد الإفريقي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 1992 ونجح في الوصول لنصف النهائي.

تعادل 3-3 في تونس قبل أن يفوز في مصر 3-1 ويصل إلى نصف النهائي.

ولكن الإسماعيلي فشل في الوصول للنهائي هذه المرة تاركا بطاقة الوصول لـ الهلال بعد التعادل في مصر 1-1 وفي السودان 0-0.

ولم يلعب الإسماعيلي من قبل أمام فريق قسنطينة الجزائري.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مواجهات الإسماعيلي ضد كل الأندية التونسية والجزائرية وأندية جمهورية الكونغو.

دوري أبطال إفريقيا 1969

الإسماعيلي ضد مازيمبي في نهائي البطولة.

تعادل الدراويش خارج أرضهم 2-2 قبل أن ينتصر الإسماعيلي 3-1 في الإياب ويتوج بطلا لإفريقيا لأول مرة في تاريخه ولأول مرة في تاريخ الأندية المصرية.

دوري أبطال إفريقيا 1992

الإسماعيلي واجه الإفريقي في ربع نهائي البطولة ونجح في الوصول لنصف النهائي.

تعادل إيجابي 3-3 في تونس قبل أن يفوز الإسماعيلي 3-1 في مصر ويصل لدور نصف النهائي.

وفي نصف النهائي ودع الإسماعيلي البطولة تاركا بطاقة الوصول للنهائي لـ الهلال السوداني بعد التعادل في مصر 1-1 وفي السودان 0-0.

دوري أبطال إفريقيا 1995

الإسماعيلي ضرب موعدا مع الترجي التونسي في ربع النهائي ونجح في الوصول لنصف النهائي.

انتصر بهدف في تونس قبل أن يتعادل سلبيا في مصر ويصل نصف النهائي.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة ثقيلة من أسيك أبيدجان في نصف النهائي، 5-1 بعدما فاز الدراويش ذهابا 1-0.

كأس الاتحاد الإفريقي (المسمى القديم) 2000

في نهائي البطولة الإفريقية، لعب الإسماعيلي ضد شبيبة القبائل الجزائري وخسر اللقب.

تعادل ذهابا 1-1 قبل أن يفشل في التسجيل في العودة وتنتهي المباراة 0-0 ويتوج شبيبة القبائل باللقب.

دوري أبطال إفريقيا 2003

مواجهة جديدة بين الإسماعيلي والترجي التونسي ولكن هذه المرة في نصف النهائي.

الإسماعيلي اكتسح الترجي التونسي ذهابا وإيابا ووصل إلى النهائي وخسر اللقب.

فاز الإسماعيلي ذهابا 3-1 وكرره فوزه في العودة 3-1 أيضا.

ولكنه خسر اللقب لحساب إنيمبا النيجيري.

كأس الكونفدرالية 2004

في الدور الأول من البطولة الإفريقية لعب الإسماعيلي ضد الملعب التونسي وفشل في الوصول للدور المقبل من المسابقة.

الإسماعيلي فاز 2-1 ولكنه خسر إيابا 2-0 في تونس ليودع البطولة.

دوري أبطال إفريقيا 2010

وقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية رفقة شبيبة القبائل الجزائري والأهلي وهارتلاند النيجيري.

الإسماعيلي فاز على شبيبة القبائل بهدف في مصر خسر إيابا بنفس النتيجة ولم يتأهل من مجموعته.

كأس الكونفدرالية 2013

الإسماعيلي لعب ضد البنزرتي التونسي في دور الـ 16 من البطولة الإفريقية.

خسر ذهابا في تونس 3-0 وانتصر إيابا 1-0 وودع البطولة.

كأس الكونفدرالية 2014

الإسماعيلي بدأ مشواره في البطولة بمواجهة إتانشيات أف سي من جمهورية الكونجو ونجح الدراويش في الوصول للدور التالي من البطولة.

تعادل سلبيا ذهابا وإيابا قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح والتي انتهت 4-3 للدراويش.

قبل أن يودع الإسماعيلي البطولة من الدور التالي أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

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