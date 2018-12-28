إيمري يكشف: فكرت في ضم صلاح لـ باريس سان جيرمان.. ولهذا لم تتم الصفقة

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن تفكيره في التعاقد مع محترفنا المصري محمد صلاح حينما كان الأول مدربا لباريس سان جيرمان، والأخير لاعبا في روما.

ولكن الصفقة لم تتم بسبب ما اعتبره إيمري "بعض الشكوك" حول اللاعب الذي رحل عن تشيلسي ليتألق رفقة فيورنتينا ومن ثم روما.

محمد صلاح شارك في 18 هدفا لليفربول خلال الموسم الجاري بالتسجيل 12 مرة وصناعة 6 أهداف، بعد موسم ماضي مذهل سجل فيه 44 هدفا وتوج هدافا للدوري الإنجليزي.

وإيمري تحدث عن تفويته فرصة ضم صلاح، قائلا: "تحدثنا عن إمكانية التعاقد مع صلاح لباريس سان جيرمان حينما كان لاعبا في روما".

وأوضح "كان لدينا بعض الشكوك ثم بعدها تعاقد مع ليفربول وسرعان ما تحطمت تلك الشكوك مع ليفربول".

وأضاف مزيدا من التفاصيل "الشكوك كانت تتعلق بمدى قدرته على الأداء مع فريق كبير مثل باريس.. ولكن اليوم يمكن القول إنه إن تحدثت عن أفضل 5 لاعبين في العالم فهو واحد منهم".

صلاح انضم إلى ليفربول في 2017 قادما من الجيالوروسي مقابل 34 مليون إسترليني.

لكن إيمري لم يكن الوحيد الذي تحدث عن تلك الشكوك حول قدرة اللاعب على التأقلم مع الفرق الكبيرة.. مدربه الحالي يورجن كلوب كشف عن ذلك أيضا في وقت سابق.

وأشار إلى شكوك قبل ضمه من روما في شهر أبريل الماضي "كان هناك ذاك السؤال الأخير، إذا لم يلعب في إنجلترا من قبل فلا يمكنك قول نعم لأنه دوري بدني قليلا".

وأتم "ولكننا وصلنا إلى نقطة قلنا فيها نعم (يقصد التعاقد معه) لأنه ذكي نوعا ما ولكن لا يبدو من ذلك النوع الذي يمتلك جسد قوي".

الآن صلاح يُبهر ويثبت للجميع أنه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

المصري تنافس على جائزة الأفضل من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" والتي تُمنح لأفضل لاعب بالعالم وحل ثالثا خلف كلا من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

كذلك ترشح لأفضل لاعب بأوروبا التي توج بها مودريتش أيضا ليحل الدولي المصري ثالثا.

اقرأ أيضا:

رسميا – رمضان صبحي يعود إلى الأهلي.. وتفاصيل الإعارة

تشكيل الزمالك المتوقع – عودة جنش.. وعبد الغني يجاور عبد السلام أمام بتروجيت

حصاد 2018 – أرسنال.. ثورة في شمال لندن بعد أعوام الركود

كيف ستجرى قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. والخصوم المحتملين للأهلي والزمالك والإسماعيلي

مدرج في الجول - اختر أفضل مباراة لـ الأهلي في 2018

مدرج في الجول - اختر أفضل مباراة لـ الزمالك في 2018