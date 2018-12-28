كل شيء تم والإعلان الرسمي صدر ورمضان صبحي أصبح لاعبا في الأهلي مجددا بعد رحلة احتراف دامت لعامين ونصف مع ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وبعدما نجح الأهلي في إتمام عودة رمضان لستة أشهر كيف بدأت الفكرة وما هي الكواليس؟ وهل كان هناك عروض أوروبية أخرى؟

كل ذلك يجيب عنه نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب في حواره لـFilGoal.com.

كيف بدأت فكرة عودة رمضان للأهلي؟

أجاب نادر شوقي قائلا: "مفاوضات الأهلي بدأت من قبل مفاوضاتهم معي لضم محمد محمود ومن وادي دجلة".

وأكمل "كنت أجلس في الأهلي مع حسام غالي ومحمد فضل ونتحدث عن محمد محمود وأتت فكرة عودة رمضان وكان جوابي هو لنرى عدد مشاركاته مع فريقه حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل وبعدها نتحدث".

وواصل "بعدها بدأنا العمل على ضم رمضان للأهلي وسافرت إلى إنجلترا لإتمام الصفقة".

وأضاف وكيل أعمال لاعب منتخب مصر "إدارة هدرسفيلد تمسكت في البداية وبعد يومين اقتنعوا لأن مشاركة رمضان مع الأهلي وانضمامه مجددا لمنتخب مصر سترفع من قيمته وستفيدهم فنيا حال عودته للفريق".

وتابع "بعد رحيل غالي وفضل ظل الثنائي يتابع معي الصفقة وحرص على إتمامها، وبعد ذلك تواجد سيد عبد الحفيظ وعدلي القيعي وأمير توفيق ومحمود الخطيب رئيس النادي".

لماذا لم تقم بتسويقه في أوروبا؟

أوضح نادر شوقي "أؤكد أن رمضان كان لديه بعض العروض من بلجيكا وإسبانيا وأندية من الدرجة الأولى في إنجلترا".

واستدرك "لكنني أغلقت كل ذلك معه فنحن كنا نريد شيئا مضمونا وأن يشارك بشكل مستمر ليستعيد مستواه وهذا ما سيجده في الأهلي بالتأكيد".

وواصل "رمضان أيضا تمسك بالعودة للأهلي كثيرا، وإدارة هدرسفيلد كانت رائعة وتركت رمضان يختار وجهته المقبلة دون أي تدخل منهم".

وتابع "الآن هو هنا للمشاركة بشكل مستمر ومساعدة الأهلي ومساعدة نفسه من أجل عودته مجددا لهدرسفيلد أو احترافه في فريق آخر في إنجلترا أو في الدوري الإيطالي على سبيل المثال".

سبب عدم مشاركة رمضان وماذا لو هبط هدرسفيلد؟

قال نادر شوقي: "في البداية كان ديفيد فاجنر مدرب هدرسفيلد يعتمد على طريقة 4-2-3-1 ثم غيرها إلى 3-5-2 وهذه ليست ملائمة لرمضان".

وأكمل "هذا كان مدخلا لإقناع إدارة هدرسفيلد أيضا بضرورة رحيل رمضان".

وتابع "أما ماذا لو هبط هدرسفيلد فدعنا لا نستبق الأحداث وكما قلت إدارة النادي جيدة للغاية ومتفهمة لكل شيء".

قيمة الصفقة؟

أجاب نادر شوقي "قيمة الصفقة هي 800 ألف جنيه إسترليني".

وأتم "ما يقال أن هذا رقم ضخم فيجب أن نوضح أن الأهلي ضم لاعبا من الدوري الإنجليزي وأي لاعب هناك سعره يكون مرتفع".

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