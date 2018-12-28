بالفيديو – حسين الشحات يشارك في وداع العين لكأس الخليج العربي

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 17:06

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين

ودع نادي العين بطولة كأس الخليج العربي من الدور ربع النهائي على يد فريق بني ياس.

وخسر العين أمام بني ياسر بهدف مقابل لا شيء، في مباراة شارك فيها حسين الشحات المحترف المصري في صفوف الفريق.

وسجل بني ياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69 عن طريق لاعبه حبوش صالح.

وتحصل حسين الشحات على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.

وكاد ماركوس بيرج يسجل التعادل لنادي العين في الدقيقة الـ90 من انفراد تام، لكنه سدد الكرة بجانب القائم، لينتهي اللقاء بخسارة العين وتوديع البطولة.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للعين بعد نهائي كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثاني التاريخي أمام ريال مدريد.

وبذلك يكون العين قد ودع بطولتي الكأس في الإمارات للموسم الجاري.

ويلتقي بني ياس مع نادي الوحدة في نصف نهائي البطولة.

كأس الخليج العربي العين حسين الشحات

نرشح لكم

أخر الأخبار

منافس الزمالك - اتحاد طنجة المترنح يتسلح بأولتراس هرقل في ملعب بن بطوطة 13 دقيقة | تقرير في الجول
شمايكل يروي تفاصيل انفجار مروحية مالك ليستر: "كان شعورا مرعبا" 15 دقيقة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: صعوبة المجموعة؟ نركز فقط على الوصول لربع النهائي 15 دقيقة | مصر
كأس آسيا – علي عدنان يتقدم قائمة العراق الشابة 30 دقيقة |
شبيبة الساورة لـ في الجول: يسعدنا اللعب ضد الأهلي.. لا نخاف وسترون ما سنفعله 37 دقيقة | مصر
بالفيديو - هدف الوحدة القاتل يُسقط رئيس النادي مغشيا عليه.. "وحالته الصحية جيدة" ساعة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 4 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات

قد ينال إعجابك