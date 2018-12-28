بالفيديو – حسين الشحات يشارك في وداع العين لكأس الخليج العربي
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 17:06
كتب : FilGoal
ودع نادي العين بطولة كأس الخليج العربي من الدور ربع النهائي على يد فريق بني ياس.
وخسر العين أمام بني ياسر بهدف مقابل لا شيء، في مباراة شارك فيها حسين الشحات المحترف المصري في صفوف الفريق.
وسجل بني ياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69 عن طريق لاعبه حبوش صالح.
#بني_ياس يصل إلى نصف النهائي لمواجهة #الوحدة بعد فوزه على #العين بهدف مقابل لا شيء..#كأس_الخليج_العربي#العين_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ujztjSAdxk— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2018
وتحصل حسين الشحات على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.
وكاد ماركوس بيرج يسجل التعادل لنادي العين في الدقيقة الـ90 من انفراد تام، لكنه سدد الكرة بجانب القائم، لينتهي اللقاء بخسارة العين وتوديع البطولة.
وتعد تلك المباراة هي الأولى للعين بعد نهائي كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثاني التاريخي أمام ريال مدريد.
وبذلك يكون العين قد ودع بطولتي الكأس في الإمارات للموسم الجاري.
ويلتقي بني ياس مع نادي الوحدة في نصف نهائي البطولة.