بالفيديو – حسين الشحات يشارك في وداع العين لكأس الخليج العربي

ودع نادي العين بطولة كأس الخليج العربي من الدور ربع النهائي على يد فريق بني ياس.

وخسر العين أمام بني ياسر بهدف مقابل لا شيء، في مباراة شارك فيها حسين الشحات المحترف المصري في صفوف الفريق.

وسجل بني ياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69 عن طريق لاعبه حبوش صالح.

وتحصل حسين الشحات على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.

وكاد ماركوس بيرج يسجل التعادل لنادي العين في الدقيقة الـ90 من انفراد تام، لكنه سدد الكرة بجانب القائم، لينتهي اللقاء بخسارة العين وتوديع البطولة.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للعين بعد نهائي كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثاني التاريخي أمام ريال مدريد.

وبذلك يكون العين قد ودع بطولتي الكأس في الإمارات للموسم الجاري.

ويلتقي بني ياس مع نادي الوحدة في نصف نهائي البطولة.