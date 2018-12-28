رمضان بعد الانضمام للأهلي "عدت لمساعدة فريق طفولتي.. وسأعود أقوى في الموسم المقبل"

ودع رمضان صبحي لاعب منتخب مصر العائد لصفوف الأهلي، فريق هدرسفيلد وجمهايره بعدما غادر النادي وعاد للأهلي مرة أخرى.

وأكد رمضان صبحي على أنه عاد للأهلي من أجل مساعدة فريق طفولته خلال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما شدد على عودته لهدرسفيلد مرة أخرى.

وكتب رمضان صبحي عبر حسابه الشخصي على تويتر "اليوم أعود لبلدي مرة أخرى ولمدة 6 أشهر كي أساعد فريق طفولتي في بطولة إفريقيا وكي أعود لمنتخب مصر من جديد".

وأضاف "كل التوفيق لهدرسفيلد الفريق العظيم، والجماهير العظيمة والأشخاص العظماء أيضا".

رمضان أتم "سأعود أقوى في الموسم المقبل. حبي الكبير لكم وأراكم قريبا".

Today I return back to my country for 6 months to help my childhood club in the African Champions League & make my way back to the National Team. All the best to #TheTerriers Great club, great fans & great people. I’ll be back stronger next season! Much love & see you soon ❤❤️ pic.twitter.com/rEojZLcRXh — Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) December 28, 2018

وكان مصدر مقرب من اللاعب كشف لـFilGoal.com كافة تفاصيل استعارة رمضان وقال: "الصفقة كلفت الأهلي مليون جنيه إسترليني مقابل انضمام رمضان صبحي لمدة 6 أشهر".

وعن متى يظهر رمضان بقميص الأهلي؟ أوضح "لقاء الأهلي وبيراميدز سيكون هو الأول لرمضان صبحي".

رمضان صبحي كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي. صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

لكن ما الإضافة المتوقع أن يقدمها اللاعب الشاب للأهلي.. مهارات حاسمة (طالع التفاصيل).

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