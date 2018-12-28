صرح ساليف كوليبالي المدافع المالي للنادي الأهلي بأنه سيرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كوليبالي في تصريحات لـ FilGoal.com: "حتى هذه اللحظات لم يخبرني أحد بشئ عن مصيري، لكن بشكل عام سأرحل عن الأهلي".

هل يمكن أن تستمر في مصر بعد الرحيل عن الأهلي؟ أجاب كوليبالي "لا أعتقد، لن أعلن في مصر".

وأتم "هذه طبيعة كرة القدم. الحياة يجب أن تستمر".

كان عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي قد صرح أمس الخميس بأن جيرالدو صفقة الفريق الجديدة سيدخل قائمة الأهلي بدلا من كوليبالي. (طالع التفاصيل)

وانضم ساليف كوليبالي للنادي الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من فريق مازيمبي الكونغولي.

صاحب الـ30 عاما شارك مع الأهلي في 20 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

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