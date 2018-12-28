تعرف على كل مجموعات إفريقيا ودور الـ 32 في الكونفدرالية.. ما ينتظر الأهلي والزمالك والإسماعيلي

أقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي (الكاف) في مصر اليوم الجمعة لتسفر عن وقوع الأهلي في مجموعة متوازنة على عكس الإسماعيلي الذي جاء في مجموعة نارية. بينما يلعب الزمالك ضد اتحاد طنجة المغربي في الكونفدرالية.

الأهلي وقع في المجموعة الرابعة رفقة شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكنجولي.

الإسماعيلي وقع في المجموعة الثالثة مع شباب قسنطينة الجزائري ومازيمبي الكونجولي والإفريقي التونسي.

وفيما يلي كل مجموعات دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: لوبي ستارز النيجيري - أسيك الإيفواري - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - الوداد المغربي

المجموعة الثانية: بلاتينوم ستارز الزيمبابوي - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - هوريا الغيني - الترجي التونسي

المجموعة الثالثة: الإسماعيلي - شباب قسنطينة الجزائري - الإفريقي التونسي - مازيمبي الكونغولي

المجموعة الرابعة: شبيبة الساورة الجزائري - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب الكونغولي - الأهلي

تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في إفريقيا

تعرف على ترتيب مباريات الإسماعيلي في إفريقيا

كأس الكونفدرالية

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي في دور الـ 32 الثاني من الكونفدرالية.

لقاء الذهاب في المغرب في 13 يناير وبعد أسبوع يقام الإياب في القاهرة

وفيما يلي كل مباريات دور الـ 32 في الكونفدرالية:

جيما أبا جيفار الإثيوبي ضد حسنية أغادير المغربي.

النصر الليبي ضد ساليتاس البوركيني.

بانتسو المنتمي لليسوتو ضد إينوجو رينجرز النيجيري.

كمبالا سيتي الأوغندي ضد أوتوهو الكونغولي.

الصفاقسي التونسي ضد فايبرز الأوغندي.

نهضة بركان المغربي ضد دياراف السنغالي.

الرجاء المغربي (حامل اللقب) ضد أفريكا ستارز الناميبي.

ستاد مالي المالي ضد بيترو دي لواندا الأنجولي.

زيسكو يونايتد الزامبي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

القطن الكاميروني ضد أشانتي كوتوكو الغاني.

نكانا الزامبي ضد سان بيدرو الإيفواري.

الهلال السوداني ضد موكورا فيكتوري الرواندي.

الأهلي بن غازي الليبي ضد نصر حسين داي الجزائري.

جورماهيا الكيني ضد نيو ستار الكاميروني.

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