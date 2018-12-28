ماركا: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع لاعب مانشستر سيتي

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 13:43

كتب : FilGoal

براهيم دياز

ريال مدريد توصل لاتفاق مع براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

براهيم دياز

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد

الصحيفة قالت إن النادي الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية مقابل 15 مليون يورو.

دياز انضم إلى أكاديمية سيتي في 2013 قادما من مالاجا ولكنه قد يرحل عن الفريق نهاية الموسم مع رغبته في دقائق لعب أكثر رفقة السماوي.

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ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب بشكل سريع نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الفترة المتبقية من الموسم.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن ريال مدريد اتفق بالفعل مع اللاعب على الانضمام له بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي.

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