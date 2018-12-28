مؤتمر سولشاير - بناء الفريق حول بوجبا ومشكلة سانشيز ولوكاكو.. التطور في الدفاع

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن بالإمكان بناء الفريق حول لاعبه بول بوجبا، كما تطرق في الوقت نفسه إلى تراجع مستوى الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

سولشاير الذي تولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه مورينيو، تمكن من تحقيق انتصارين متتاليين سجل خلالهما 8 أهداف، واستقبل هدفين.

ولكنه يرى أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في الجانب الدفاعي، كما شرح كيف استعاد الشياطين الحمر مسار الانتصار.

وكل الآتي على لسانه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بورنموث يوم الأحد بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

"بوجبا لاعب مميز، أحد أفضل لاعبي العالم. نتطلع بالتأكيد لبناء الفريق حول بول بوجبا لأنه لاعب مميّز ولكن هناك أيضًا أسماء مميزة في الفريق وهذا أمر مهم.

أعتقد أن بول لاعب عالمي. هجوميا، قام بعمل رائع، لكنه شخص كبير الحجم، يمكنه الفوز بالرأسيات والتدخلات كذلك الأمر. سلوكه كان مذهلا وهذا هو المفتاح، لقد كان مميزا بالفعل. نتطلع لبناء الفريق حوله لكن هناك لاعبون كثر بإمكانيات مميزة".

"(روميلو) لوكاكو، (أنتوني) مارسيال وأليكسيس سانشيز كانوا جاهزين البارحة لذا آمل أن يشاركوا بتدريبات اليوم. (ماركوس) روخو و (سكوت) مكتوميناي سيعودان للتدريبات قريبا، (كريس) سمولينج يعاني من مشكلة في قدمه لذا قد لا نراه حتى بداية السنة الجديدة، ربما ليس قبل مباراة توتنام".

"كان يوم الخميس راحة لجميع اللاعبين. ولكن سانشيز ومارسيال ولوكاكو شاركوا في حصة تدريبية خفيفة. نأمل أن يشاركوا في بعض من حصة اليوم وسنرى كيف يسير الأمر معهم".

"(أنطونيو) فالنسيا سيظل قائدا للفريق وسيرتدي الشارة عندما يعود في كامل جاهزيته. ليس هناك الكثير من اللاعبين الذين يتفوقون على فالنسيا في مركز الظهير الأيمن عندما يهاجم. إنه يخضع لحصص تدريبية شاقة لتجهيزه لفترة المباريات المزدحمة. سترونه يرتدي شارة القيادة عندما يعود".

"هناك أمور نحن بحاجة لتطويرها فتواجدنا في هذا المركز لم يأت من فراغ، لم نكن مستقرين بما فيه الكفاية، غير قادرين على الخروج بشباك نظيفة، استقبلنا هدفين من كرتين ثابتتين، لكن الدفاع من اللعب المفتوح كان جيدا، المهم الآن هو العودة لإنهاء المباراة بشباك نظيفة".

"هناك الكثير من الأمور لتحسينها، في كرة القدم تنظر دوما لتطوير الفريق. أتيت منذ مدة قريبة ومن الصعب صنع الفارق، عملي كان التحدث مع اللاعبين، معرفة مشاعرهم ومستويات الثقة. تقع على كل لاعب مسؤولية تحسين مستواه".

"ما هي مشكلة سانشيز ولوكاكو؟ لا يمكنني أن أقول لك شيئا، لكني عندما حضرت رأيت لاعبين مميزين وعندما يكتسبون الثقة سيكون لدينا تشكيلة تتسم بالثقة وتتطلع للمباراة. هكذا كنا في الماضي وهذا جزء مني.

لا يمكنني تغيير أي شيء حول مستواهم في الملعب، بول بوجبا فعلها، لكنني هنا لأتحدث مع أنتوني، لوكاكو وأليكسيس وأرشدهم إلى الطريق الصحيح ويعود الأمر لهم للتحسن، ولا أوافق أنني قمت بهذا مع بوجبا".

استغلال الفرصة التي تتاح لهم هو أمر عائد لهم، هذه مهمة لاعب كرة القدم، عليك القيام بالمهمة بنفسك، منحتهم بعض النصائح عن حرية التعبير عن أنفسهم في الملعب.

"لطالما كنت هكذا كمدرب، لا يمكنني إخبار اللاعبين بما عليهم فعله في كل مركز. تواجدهم في هذا النادي حدث لأنهم مميزون، عليهم استغلال مخيلتهم وإبداعهم والاستمتاع باللعب لهذا النادي، إنه أفضل وقت في حياتك".

"يشعر الجميع بسعادة عندما نكسب، فلنحافظ على سلسلة الانتصارات هذه. علينا أن نركز على أدائنا ضد بورنموث وأن نحصد نقاط المباراة لأن الفريق كان مذهلًا في آخر مباراتين".

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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