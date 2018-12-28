أحمد حسن: مشروع بيراميدز مستمر بلا أي أزمات

أجاب أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز عن سؤال يخص مدى تأثر نادي بيراميدز بقرار إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة السعودية.

وقال أحمد حسن: "يوجد ما يخصنا في تلك النقطة وما يخص المملكة السعودية".

وأوضح في تصريحاته مع صدى البلد "تلك شؤون دول لا علاقة لنا بها على الإطلاق. أما بما يخصنا نحن، فالأمور مستقرة بلا أي أزمات".

وأضاف "الرجل – تركي آل الشيخ – يتابع كل الأمور بشكل جيد ونحن نُحب تجربة بيراميدز. تجربة صنعت حالة في الدوري المصري وأصبحت محل اهتمام كل الوسط الرياضي".

وتابع "الأمور مستقرة بلا أي أزمات أو مشاكل ونسعى لعمل تدعيمات تفيد النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "ونستعد في الوقت الحالي بشكل طبيعي لمواجهة الأهلي".

ويواجه بيراميدز نظيره الأهلي في الرابع من يناير في لقاء منتظر في الدوري المصري.

وأصدر الديوان الملكي السعودي قرارا ملكيا بإعفاء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية من منصبه، مع توليه هيئة الترفيه ضمن قرارات ملكية عديدة. (طالع التفاصيل)

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