كوبر يشرح لماذا محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم.. "ميزة فريدة"

هل ينظر المصريون إلى محمد صلاح باعتباره أحد أفضل اللاعبين في العالم نظرة عاطفية؟ أم أن لاعب ليفربول يمتلك من المقومات ما ساعده على ذلك؟

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

كان ذلك السؤال الموجه إلى هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومدرب أوزباكستان الحالي، والأرجنتيني شرح لماذا صلاح بين الأفضل.

وقال لبرنامج THE MANAGER عبر قناة الكأس القطرية: "الجماهير المصرية عاطفية للغاية وهذا أمر رائع. أفتخر بأنني دربت صلاح والعديد من اللاعبين المصريين الرائعين".

وأضاف "صلاح لديه إمكانيات ومهارات مذهلة والكل شاهدها، يتمتع بشخصية فريدة من نوعها وهي ميزة هامة للاعبين بغض النظر عن مركزهم".

وتابع "اللاعبون أمثل صلاح يتمتعون بالذكاء إذ يستمعون للنصائح، وبالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وشدد "لا أقول ذلك تعاطفا مع الشعب المصري أو صلاح ولكنه لاعب عصري ومن بين الأفضل في العالم".

هيكتور كوبر مدرب منتخب #أوزبكستان لبرنامج THE MANAGER : افتخر بأنني دربت #محمد_صلاح صاحب الشخصية الفريدة من نوعها وهو من أفضل اللاعبين في العالم @MoSalah pic.twitter.com/aCrkyIJarY — قناة الكأس (@alkasschannel) December 27, 2018

"علاقتي به كانت ممتازة لقد صنع التاريخ لمنتخب مصر. سيتذكر الناس أننا معه عدنا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما".. هكذا تحدث صلاح عن مدربه الأرجنتيني في وقت سابق.

ومع كوبر نجح المنتخب الوطني في الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2017، والوصول لكأس العالم بروسيا، قبل أن يرحل بعد عدم تمكنه من تحقيق أي فوز بالبطولة.

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