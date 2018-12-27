بالفيديو - ثنائية أندرسون تنصر وست هام على ساوثامبتون

وست هام انتفض وحول تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين.. والفضل يرجع إلى لاعبه البرازيلي فيليبي أندرسون.

ساوثامبتون سقط على أرضه أمام الشواكيش بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام عاد للانتصارات مجددا بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام واتفورد بهدفين نظيفين.

والأهداف الثلاثة جاءت جميعها في الشوط الثاني. القديسين تقدموا أولا عن طريق ناثان ريدموند في الدقيقة 50.

لكن الرد جاء سريعا من الضيوف وبعد 3 دقائق فقط. تسديدة صاروخية من أندرسون من خارج منطقة الجزاء كتبت التعادل.

تلاها هدف آخر في الدقيقة 59 من هجمة مرتدة سريعة استقبل أندرسون آخر تمريرة أمام المرمى وأسكنها قوية في الشباك.

انتصار رفع رصيد الشواكيش إلى 27 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد القديسين عند 15 نقطة في المركز الـ16.

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