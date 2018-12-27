محمد صلاح يدعم كوليبالي ضد العنصرية

دعم محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بعد الأزمة التي تعرض لها الأخير في لقاء إنتر يوم الأربعاء.

مواجهة إنتر ونابولي أمس الأربعاء في الجولة 18، شهدت أحداثا مؤسفة، بتعرض كوليبالي لإهانات عنصرية من جماهير إنتر، قبل أن يخرج مطرودا في الدقائق الأخيرة.

ونشر محمد صلاح صورة تجمعه مع كوليبالي من مواجهة ليفربول ضد نابولي الأخيرة في دوري الأبطال.

وكتب صلاح: "لا مكان للعنصرية في كرة القدم. لا مكان للعنصرية في أي مكان على الإطلاق".

There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe — Mohamed Salah (@MoSalah) December 27, 2018

وقرر الاتحاد الإيطالي معاقبة إنتر بلعب مباراتين محليتين دون جماهير بسبب الهتافات العنصرية ضد كوليبالي.

كما أقرت عقوبة إضافية بإغلاق المدرج الشمالي لملعب جوزيبي مياتزا الخاص بـ إنتر في مباراة ثالثة بسبب الهتافات العدائية تجاه جماهير نابولي.

أما كوليبالي الذي غادر المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تصفيقه متهكما على قرار الحكم باولو ماتزوليني، فتم إيقافه لمباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء (5)، بالإضافة لمباراة لخروجه مطرودا.

وأبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي غضبه إزاء سلوك جمهور إنتر في لقاء انتهى بفوز إنتر بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

وقال مدرب ميلان السابق في حديث مع موقع فريق نابولي:"ما حدث عار لأننا طلبنا مرتين إيقاف المباراة بسبب هتافات عنصرية تجاه كوليبالي".

وواصل "لقد صُدم ما حدث. فهو لاعب منضبط تعرض للهجوم في الملعب. رغم طلباتنا لم يتم إيقاف المباراة. أعتقد أنه كان يجب إيقافها. في المرة القادمة سنتوقف بأنفسنا عن اللعب".

وكتب كوليبالي بعد المباراة في تويتر "أعتذر عن الخسارة وقبل كل شيء لأنني تركت إخوتي! لكني فخور بلون بشرتي. كوني فرنسي، سنغالي، وأنتمي لنابولي".

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