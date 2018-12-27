الكشف عن شرط غريب كان يجعل أرسنال لا يُشرك تشامبرلين أساسيا

عانى أليكس أوكسلايد تشامبرلين من قلة مشاركاته مع أرسنال في أعقاب انضمامه للفريق قادما من ساوثامبتون في عام 2011 فلم يكن أساسيا كثيرا.

أليكس تشامبيرلين النادي : ليفربول

وكشف آلان جيرونون الكاتب الإنجليزي ومؤلف كتاب "القصص الداخلية لسوق الانتقالات" السبب الحقيقي خلف عدم مشاركة تشامبرلين بشكل مستمر مع المدفعجية قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف عام 2017.

وأوضح المؤلف في كتابه أن جمهور أرسنال كان غاضبا من الجهاز الفني بقيادة آرسين فينجر لعدم إشراكه تشامبرلين بشكل مستمر.

وأضاف "كان دائما يتم استخدامه كبديل مع قدوم الدقيقة 71".

وأردف كل ذلك كان بسبب بنود التعاقد بين أرسنال وساوثامبتون".

وأوضح "أرسنال كان ملزما بدفع 10 آلاف جنيه إسترليني كلما شارك تشامبرلين معه لـ20 دقيقة أو أكثر".

وكانت آخر مباراة لتشامبرلين مع أرسنال هي الهزيمة معه من فريقه المستقبلي ليفربول برباعية دون رد.

ولكن بدايته مع ليفربول كانت سيئة فخسر من مانشستر سيتي بخمسة أهداف لهدفين، قبل أن يتأهل معهم لنهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه غاب عنه للإصابة.

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