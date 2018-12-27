كيف تغير ترتيب الدوري الإنجليزي خلال 12 شهرا؟ تطور ليفربول وتوتنام ومفاجأة غير سارة لتشيلسي

انتهى الدور الأول من الدوري الإنجليزي ومعه شهد تغيرا كبيرا فصعد ليفربول للصدارة وتوتنام للوصافة وتقهقر مانشستر سيتي فجأة ووجد ماوريسيو ساري مفاجأة غير سارة له في تشيلسي فيما انهار مانشستر يونايتد.

فكيف تغير ترتيب الستة الكبار في البريميرليج خلال 12 شهرا؟

نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا يشرح من خلاله ما حدث.

ليفربول

حصد ليفربول 16 نقطة أكثر من الموسم الماضي وصعد ثلاثة مراكز.

بعد بداية مهتزة للموسم الماضي حظي ليفربول بأفضل بداية له في البريميرليج خلال الموسم الجاري فهو لم يُهزم في 19 مباراة أبدا.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقه توتنام وسبعة عن مانشستر سيتي.

وخلال عهد البريميرليج الذي بدأ في عام 1992 كل الفرق التي تصدرت الترتيب في فترة رأس السنة توجت باللقب عدا مرتين فقط كانا من نصيب ليفربول.

فهل يقهر ليفربول اللعنة في محاولته الثالثة ويتوج بلقبه الأول له في الدوري منذ عام 1990 والأول له في عهد البريميرليج؟

توتنام

حصد 11 نقطة أكثر من الموسم الماضي وصعد ثلاثة مراكز.

كان توتنام هو أول فريق في عهد البريميرليج لا يبرم أي صفقة خلال الانتقالات الصيفية ولكن الفريق حظي بأفضل انطلاقه له في البريميرليج.

خلال نفس الوقت الموسم الماضي كان توتنام خارج المراكز الأربعة الأولى ويبتعدون عن المركز الثالث بخمس نقاط.

والآن هم يطاردون ليفربول من أجل صدارة الدوري.

وفاز توتنام في ثماني مباريات من آخر تسعة خاضها.

مانشستر سيتي

انخفض رصيد مانشستر سيتي بـ11 نقطة وتقهقر مركزين.

خسر مانشستر سيتي ثلاث مرات من آخر أربع مباريات ما جعله لا يفقد الصدارة فقط بل يتراجع للمركز الثالث.

وإن أراد بيب جوارديولا تكرار إنجاز الموسم الماضي بحصد الدوري بـ100 نقطة فعليه الفوز في كل مباراة حتى نهاية الموسم الجاري.

تشيلسي

حصد نقطة أكثر من الموسم الماضي ولكنه تراجع مركزا وحيدا.

بدأ تشيلسي الموسم بقوة ولم يخسر في اول 12 مباراة قبل أن يُهزم أمام توتنام وولفرهامبتون وليستر سيتي في الشهر الماضي ليجد نفسه الآن منافسا على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فقط.

والآن تشيلسي في حاجة لانطلاقة قوية من النصف الثاني من الموسم مع بداية العام الجديد خاصة إنه في بداية العام الجاري لم يفز سوى مرة واحدة في خمس مباريات.

أرسنال

حصد أربع نقاط أكثر من الموسم الماضي وارتقى مركزا وحيدا.

لم يخسر أرسنال خلال 22 مباراة على التوالي في كل البطولات وانتصر في الدربي على توتنام 4-2 ولكن فجأة لم يحصد سوى أربع نقاط في آخر ثلاث مباريات.

والآن يحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الرابع.

مانشستر يونايتد

فقد 10 نقاط وتقهقر أربعة مراكز.

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق إن الحصول على المركز الثاني الموسم الماضي كان من بين أفضل إنجازاته التدريبية.

ولكن الموسم الحالي لم يسر بشكل جيد وتمت إقالة المدرب البرتغالي بداية شهر ديسمبر الحالي بعدما حظي الفريق بأسوأ بداية له في البريميرليج.

والآن يحتل يونايتد المركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع.

يكفي القول أن رصيدهم من 32 نقطة هو نفس عدد نقاط بيرنلي الموسم الماضي.

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