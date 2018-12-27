شيلونجو يشارك في تدريبات الإسماعيلي.. وسيدومير يركز على الأخطاء الدفاعية

ركز سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي خلال تدريبات الفريق اليوم الخميس على علاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق بالآونة الأخيرة.

وشهدت الاستعدادات تركيز المدرب المقدوني على علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا.

كما ركز سيدومير على التمركز الصحيح للاعبين أثناء الاستحواذ على الكرة وأيضا عند فقدها.

هذا وقد ظهر في التدريبات الجماعية لأول مرة مهاجم الفريق الجديد بينسون شيلونجو القادم من فريق سموحة.

وكان شيلونجو قد وصل اليوم الخميس لمدينة الإسماعيلية وأجرى على الفور الكشف الطبي.

وانضم المهاجم البالغ عمره 26 عاما إلى سموحة في الصيف الماضي بعد استغناء نادي بيراميدز عنه.

وشارك شيلونجو في 13 مباراة مع سموحة وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وبدأ مهاجم ناميبيا مشواره في الدوري المصري في يناير الماضي بعد انتقاله من بلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي إلى بيراميدز.

المهاجم الدولي شارك مع منتخب ناميبيا في 13 مباراة دولية. سجل فيهم هدفين.

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