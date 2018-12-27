تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 20:27

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا في مقر النادي في الجزيرة اليوم الخميس. اجتماع أسفر عن 5 قرارات.

وقرر المجلس اعتبار الجلسة ممتدة لحين استكمال جدول الأعمال.

وخصصت جلسة يوم الخميس لمتابعة شؤون النادي الإدارية إلى جانب التجديد لمديري الإدارات المختلفة.

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وفيما يلي كل قرارات مجلس إدارات الأهلي التي اختصت للجانب الإداري..

** التجديد لمحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي "بعد المجهود الذي بذله طوال الفترة الماضية".

** التجديد لميري الفروع الثلاثة وهم خالد مرسي مدير فرع الجزيرة وحسن مسعود مدير فرع مدينة نصر ومحمود الفيشاوي مدير فرع زايد.

** التجديد لنواب مديري إدارات الفروع الثلاثة وهم علاء صلاح نائب مدير مقر الجزيرة وأحمد إيهاب النحاس نائب فرع مدينة نصر على أن يتم إسناد مهمة الإشراف على مجمع حمام السباحة إلى مسؤول آخر. ومحمد محمد سعيد نائب فرع الشيخ زايد ومدير مجمع حمامات السباحة.

**التجديد لمستشاري مجلس الإدارة.

** توجيه الشكر لكل من محمود خليل مدير إدارة الصيانة في مقر الجزيرة وياسر الرزاز مدير حمامات السباحة في مقر الجزيرة ومجدي سليم مدير الخدمات في فرع مدينة نصر ونوبي أبو زيد مدير الخدمات في فرع زايد ووليد عباس مدير "الجيم" في فرع زايد وعماد فوزي حنا مدير أمن النادي في فرع زايد.

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