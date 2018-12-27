أتليتكو مدريد: لوكاس هيرنانديز قد يرحل نهاية الموسم إلى بايرن

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 20:09

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز

لوكاس هيرنانديز لن يرحل عن أتليتكو مدريد في يناير، ولكنه قد ينتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري.

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت قبل أيام أن الفريق البافاري سيتقدم بعرض يصل إلى 80 مليون يورو لضم الدولي الفرنسي في شهر يناير، قبل أن ينفي الروخيبلانكوس الأمر في بيان رسمي.

ولكن ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد كشف عن كواليس المفاوضات مع بايرن، لشبكة Spox.

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وقال: "اللاعب لا يمكنه الرحيل عن صفوف أتليتكو خلال سوق الانتقالات الشتوية".

وأوضح "لدينا علاقات جيدة مع بايرن وسوف نجتمع معهم في يناير لتقييم الوضع".

وشدد على "إن أراد اللاعب الرحيل فسوف نتحدث بشأن بذلك ولكن ليس قبل شهر يوليو المقبل".

وكان لوكاس هيرنانديز البالغ العمر 22 عاما واحدا من نجوم منتخب فرنسا الفائز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

ويجيد هيرنانديز اللعب في مركزي قلب الدفاع الذي يشارك فيه مع أتليتكو، والظهير الأيسر مع منتخب فرنسا.

ولعب لوكاس هذا الموسم مع أتليتكو حتى الآن 17 مباراة في مختلف البطولات.

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