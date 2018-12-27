مشكلتان توضحان سبب ضعف مانشستر سيتي.. هل يستغل ليفربول الأمر؟

خسر مانشستر سيتي مباراتين من آخر ثلاثة للمرة الأولى منذ عامين في الدوري الإنجليزي وإجمالا سقط في ثلاث مواجهات من آخر أربعة خاضهم فأين توجد المشكلة ونقاط الضعف؟

نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا شرحت فيه أسباب نقاط ضعف كتيبة المدرب بيب جوارديولا ولمحت أن ليفربول قد يستطيع استغلال الأمر حال عدم علاج المدرب الإسباني للأمر.

هل يوجد بديل لفيرناندينيو؟

في ارتكاز وسط الملعب عانى مانشستر سيتي من غياب اللاعب البرازيلي فيرناندينيو بسبب الإصابة ولكن ذلك الأمر كان بمثابة جرس إنذار لجوارديولا.

في الهزيمة أمام كريستال بالاس لجأ جوارديولا لحل وهو إشراك جون ستونز أمام الدفاع، وأمام ليستر سيتي شارك في مكانه مع مساندة من إلكاي جوندوجان.

ولكن رغم أداء اللاعب الألماني بشكل جيد لكن ذلك لم يمنع ليستر من شن هجماته.

وقال جوارديولا: "فيرناندينيو ليس بخير لذل لجأنا لإشراك جوندوجان الذي قدم أداء جيدا ولكن ليس لدينا لاعبا مثل فيرناندينيو ويجب أن نفكر في الأمر ونجد له حلا".

لمعرفة مدى تأثير اللاعب البرازيلي يكفي القول أن نسبة فوز سيتي بوجود تصل إلى 71.3% مقابل 59.3% في غيابه.

ولكن جوارديولا يجد أمامه مشكلة أخرى وهي أن فيرناندينيو يبلغ من العمر 33 عاما ولن يستطيع المشاركة في كل المباريات بشكل مستمر، لذا المدرب الإسباني عليه البحث عن دعم.

أحد أبرز اللاعبين المرشحين لملء الفراغ هو تانجوي ندومبيلي لاعب خط وسط ليون صاحب الـ21 عاما والذي فاز بجائزة رجل مباراة سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

فابيان ديلف نقطة ضعف؟

لا يطلب جوارديولا من ظهيري فريقه الدفاع كثيرا ولكنه يتوقع أن يقوما بدورهما في الخلف بنجاح حال الحاجة لهما.

خلال الموسم الماضي لجأ جوارديولا لتحويل مركز فابيان ديلف من لاعب وسط إلى ظهير أيسر في ظل إصابة بنجامين ميندي بقطع في الرباط الصليبي.

ولكن أمام ليستر عانى ديلف الأمرين فلم يستطع إيقاف هجوم الثعالب خاصة جيمي فاردي أثناء هدف التعادل.

بل أن من بين 190 لمسة للكرة لديلف لمس اللاعب الإنجليزي الكرة 12 مرة فقط في الثلث الدفاعي لفريقه وتمركز أغلب الوقت في وسط ملعب ليستر.

ومع مواجهة ليفربول بعد لقاء ساوثامبتون فإن هجوم الحُمر الناري المكون من محمد صلاح وربرتو فيرمينو وساديو ماني قد يقوم بكل ألعابه بسهولة إن لم يجد جوارديولا حلا للأزمة، خاصة إن بديل ديلف هو أوليكساندر زينشينكو لاعب خط الوسط الذي تم تحويل مركزه أيضا.

جوارديولا يقول كل شيء بصدق

لا يشعر جوارديولا باللق رغم تراجع نتائج فريقه وفقدانه صدارة الدوري وهبوطه للمركز الثالث بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر الحالي.

وقال عقب الهزيمة من ليستر: "في شهر سبتمبر ثم أكتوبر بعض الزملاء لكم –يقصد المراسلين- قالوا أن المنافسة على الدوري ستنتهي في يناير أو فبراير المقبل".

وأضاف "قبل شهر قالوا أن هناك ليفربول، ولكن في كرة القدم يمكن أن تفوز كثيرا وأن تخسر كثيرا أيضا".

وتابع "كرة القدم ساحرة ولا يمكن توقعها بسبب أشياء عديدة لذا يجب أن تتحلى بالتواضع وأن تعمل وتعرف أن كل مباراة صعبة وهذا ما فعلناه الموسم الماضي، الناس تقول أن الامر سهل، لكنني أعرف كم كان صعبا".

وعن مواجهة ليفربول قال: "يجب أن نفكر في لقاء ساوثامبتون هذا ما ينبغي علينا القيام به".

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