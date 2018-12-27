بالفيديو - مهاجم الإسماعيلي السابق فعلها في الـ+90.. الفيصلي يصعق الفيحاء

نتيجة المباراة كانت تتجه إلى التعادل السلبي ولكن تسديدة في الـ+90 منحت الفيصلي الانتصار.. والفضل يرجع إلى مهاجم الإسماعيلي السابق.

الفيصلي يصعق الفيحاء بهدف نظيف في الجولة 15 من الدوري السعودي.

وهدف المباراة الوحيد سجله دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق في الدقيقة 91. تمريرة إلى الكولومبي صاحب الـ29 عاما خارج منطقة الجزاء، والأخير لم يستغرق الكثير من الوقت في التفكير.

تسديدة بباطن القدم في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للحارس الذي شاهدها تسكن مرماه بلا حول ولاقوة معلنا حصد ثلاث نقاط لأصحاب الأرض.

بعد الهدف انطلق كالديرون فرحا بهدفه القاتل ليخلع قميصه ويركض خارج الملعب وسط احتفال جنوني من زملائه.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : دييقو كالديرون في الدقيقة 90+1 الفيصلي 1 : 0 الفيحاء #الفيصلي_الفيحاء pic.twitter.com/gkHtwjHTE2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 27, 2018

ذاك الهدف رفع رصيد الفيصلي إلى 23 نقطة في المركز السادس بينما توقف الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى انتصر الباطن على القادسية بهدفين نظيفين بفضل مهاجمه البرازيلي كريسان دا كروز الذي سجل الهدفين في الدقائق 65 و91 من ركلة جزاء.

فوز منح الباطن النقطة 14 ليرتقي إلى المركز الـ14، ويتوقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الثامن.

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