جيان مفلس ولا يستطيع إعالة عائلته.. لم يتبق لديه سوى 600 إسترليني

الهداف التاريخي لمنتخب غانا يعاني من الإفلاس.. أسامواه جيان يعيش وضعا اقتصاديا صعبا، ويواجه صعوبات في إعالة عائلته.

أسامواه جيان النادي : العين

جيان (33 عاما) يلعب حاليا في فريق قيصري سبور التركي، ومن الجلي أن مستواه المعيشي قد انحدر بصورة كبيرة.

موقع "غانا ويب" نقل عن اللاعب تصريحه: "كل ما أملكه في حسابي البنكي هو 4000 سيدي غاني".

4000 سيدي غاني = 600 جنيه إسترليني

اللاعب لم يزر زوجته وأطفاله الثلاثة منذ شهر أغسطس الماضي، لعدم قدرته تحمُل نفقة السفر، بل لم يستطع قضاء أعياد الميلاد معهم حتى.

View this post on Instagram Hmmmm 🤐🤐 A post shared by Asamoah Gyan (@asamoah_gyan3) on Nov 19, 2018 at 9:20am PST

جيان صاحب صاحب الـ51 هدفا في 106 مع غانا، أنهى تجربته في أوروبا مع نادي سندرلاند عام 2012، حتى ينضم إلى العين الإماراتي، وهناك تقاضى ما يقرب من 20 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، قبل أن ينتقل إلى شانغهاي الصيني عام 2015، ليتقاضى 227 ألف إسترليني أسبوعيا.

اللاعب الذي شارك في كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014، لا يتقاضى راتبه بشكل منتظم من فريقه التركي الذي خاض معه 10 مباريات هذا الموسم، سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

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