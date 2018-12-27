جائزة "الأسد الذهبي" لعام 2018.. أزارو في المركز الثامن

توج حكيم زياش نجم نادي أياكس الهولندي بجائزة "الأسد الذهبي" لعام 2018 المقدمة من صحيفة المنتخب المغربية الشهيرة، بينما جاء وليد أزارو مهاجم الأهلي في المركز الثامن.

صحيفة المنتخب المغربية كانت تقدم جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل لاعب في قارة إفريقيا قبل أن تُعدل من نظامها لتقدم الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم مغربي.

وتقام الجائزة بتصويت الإعلاميين والمدربين المحليين في المغرب إلى جانب تصويت جماهيري على الموقع الرسمي للصحيفة المغربية.

ويمثل تصويت كل من الإعلاميين الرياضين في المغرب (40 إعلاميا) والمدربين المحليين في المغرب (20 مدربا) نسبة 75% من التصويت.

بينما تمثل نسبة التصويت الجماهيري 25% فقط من إجمالي الأصوات.

وليد أزارو مهاجم الأهلي حل في المركز الثامن بعدما جمع 24 نقطة.

وكتبت الصحيفة عن أزارو: " في المركز الثامن حل مهاجم الأهلي المصري وليد أزارو، في ترتيب جائزة الأسد الذهبي، بعدما نجح في تثبيت أقدامه محليا في البطولة المصرية وقاريا في منافسة دوري الأبطال".

وأضافت "أزارو الذي استطاع في ظرف وجيز أن يصبح واحدا من نجوم الأهلي المصري، انصهر مع أجواء الكرة المصرية، وقبض على الرسمية – مركزه كأساسي - مع المدرب السابق لفريق القرن حسام البدري، وبعده الفرنسي كارتيرون".

وتابعت "ليكون بذلك الأسد المغربي شعلة مضيئة في سماء الكرة الإفريقية، بعدما استطاع العودة لعرين أسود الأطلس، وهو الذي أقنع هيرفي رونار، بإمكانياته التقنية ومؤهلاته البدنية، لينافس على مكانته في خط هجوم المنتخب المغربي الأول".

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبين في جائزة الأسد الذهبي.

(1) حكيم زياش – أياكس – 332 نقطة.

(2) أشرف حكيمي – بوروسيا دورتموند – 190 نقطة.

(3) نور الدين أمرابط – النصر – 80 نقطة.

(4) اسين بونو – جيرونا – 58 نقطة.

(5) أنس الزنيتي – الرجاء – 51 نقطة.

(6) مهدي بنعطية – يوفنتوس – 50 نقطة.

(7) أيوب الكعبي - فورتونا هايبي – 46 نقطة.

(8) وليد أزارو – الأهلي – 24 نقطة.

(9) محمد أوناجم – الوداد – 17 نقطة.

(10) أحمد حمودان – الرائد – 10 نقاط.

أزارو انضم إلى الأهلي خلال موسم 2017-18.

ولعب أزارو الموسم الماضي 43 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 26 هدفا وصنع 8 أهداف وتوج بلقب هداف الدوري.

الموسم الحالي، سجل أزارو مرة وصنع مرتين خلال ظهوره في 9 مباريات في الدوري ومباراة في دوري الأبطال.

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